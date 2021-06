Temptation Island, il discusso concorrente diventa cantante con 'Noi Eravamo'. I fan: 'E' dedicata alla tua ex' (Di lunedì 28 giugno 2021) Un ex concorrente di Temptation Island diventa cantante . Durante la sesta edizione di ' Temptation Isand ', docu reality Mediaset per coppie in crisi, aveva fatto molto discutere il duo formato da ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 giugno 2021) Un exdi. Durante la sesta edizione di 'Isand ', docu reality Mediaset per coppie in crisi, aveva fatto molto discutere il duo formato da ...

Advertising

say9810 : RT @AgnesePietrare1: Dato che lunedì 5 luglio inizierà Temptation Island, se non ci sono variazioni nel palinsesto #MrWrong andrà in onda i… - AgnesePietrare1 : Dato che lunedì 5 luglio inizierà Temptation Island, se non ci sono variazioni nel palinsesto #MrWrong andrà in ond… - Giornaleditalia : Temptation Island cambia programmazione all'ultimo minuto: quando va in onda - robot_corno : RT @TeddybearTaeV: Ho appena visto i video presentazione di Temptation island, prevedo tante ma tante di quelle corna che uuuuuuuuuu - TeddybearTaeV : Ho appena visto i video presentazione di Temptation island, prevedo tante ma tante di quelle corna che uuuuuuuuuu -