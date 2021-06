Stasera in tv Ben Barnes di nuovo in un fantasy ne “Il settimo figlio” (Di lunedì 28 giugno 2021) Un cast stellare quello che troviamo ne “Il settimo figlio“, film fantasy del 2015 diretto da Sergej Vladimirovi? Bodrov. Da una breve comparsa di Kit Harington (John Snow ne “Il trono di spade“), passando per Jeff Bridges nel ruolo di coprotagonista, ad una Julianne Moore nei panni della villain della situazione. Al centro di questo fantasy, nel ruolo dell'”apprendista stregone”, troviamo Ben Barnes, la cui parabola cinematografica sembra legata in modo stretto al genere fantasy. Dopo un inizio nel 2007 con un ruolo marginale in “Stardust“, passa al ruolo che lo ha consegnato alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 giugno 2021) Un cast stellare quello che troviamo ne “Il“, filmdel 2015 diretto da Sergej Vladimirovi? Bodrov. Da una breve comparsa di Kit Harington (John Snow ne “Il trono di spade“), passando per Jeff Bridges nel ruolo di coprotagonista, ad una Julianne Moore nei panni della villain della situazione. Al centro di questo, nel ruolo dell'”apprendista stregone”, troviamo Ben, la cui parabola cinematografica sembra legata in modo stretto al genere. Dopo un inizio nel 2007 con un ruolo marginale in “Stardust“, passa al ruolo che lo ha consegnato alla ...

