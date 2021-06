Square Enix al lavoro su un nuovo gioco della serie Mana (Di lunedì 28 giugno 2021) Secondo quanto riferito dal produttore del franchise di Mana, Masaru Oyamada, una nuova voce della serie arriverà su console. Durante una diretta streaming in cui si è celebrato il trentesimo anniversario della serie Mana, Oyamada ha dichiarato: "Volevamo annunciarlo pubblicando un fantastico trailer, ma siamo solo all'inizio del 30° anniversario". Oyamada ha poi continuato: "In realtà stiamo sviluppando un nuovo titolo. Tuttavia chiediamo di avere pazienza fino all'annuncio ufficiale. Anche se il creatore della serie ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 giugno 2021) Secondo quanto riferito dal produttore del franchise di, Masaru Oyamada, una nuova vocearriverà su console. Durante una diretta streaming in cui si è celebrato il trentesimo anniversario, Oyamada ha dichiarato: "Volevamo annunciarlo pubblicando un fantastico trailer, ma siamo solo all'inizio del 30° anniversario". Oyamada ha poi continuato: "In realtà stiamo sviluppando untitolo. Tuttavia chiediamo di avere pazienza fino all'annuncio ufficiale. Anche se il creatore...

