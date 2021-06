SCHICK | IL TRASCINATORE

(Di lunedì 28 giugno 2021) Patriksta stupendo tutti a Euro 2020, la Repubblica Ceca è ai quarti di finale trascinata dai suoi gol (4 in 4 partite giocate), alcuni splendidi: quello segnato alla Scozia da centrocampo si candida come il più bello dell’intera competizione. Ieri, negli ottavi contro l’Olanda, porta la sua firma il 2-0 che ha chiuso i giochi, su un perfetto assist di Holes (autore della prima marcatura del match). Patrik nasce a Praga il 24 gennaio 1996, la sua carriera parte dalla più celebre squadra della città natale, lo Sparta Praga. Il 16 aprile 2014 arriva l’esordio tra i professionisti con la maglia dello Sparta, nella gara contro lo Jablonec valida per la Coppa nazionale ...

SCHICK TRASCINATORE

