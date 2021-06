Ragazza di 16 anni trovata morta nel Bolognese, si indaga per omicidio. L’amico interrogato ammette la sua colpevolezza (Di lunedì 28 giugno 2021) Una Ragazza di 16 anni, Chiara Gualzetti, scomparsa ieri – domenica 27 giugno – da casa, è stata trovata morta in una scarpata in zona Monteveglio, territorio di Valsamoggia, nel Bolognese. Le forze dell’ordine indagano per omicidio: secondo quanto si apprende, la Ragazza avrebbe sul corpo ferite d’arma da taglio e altre lesioni. Sono impegnate nel caso sia la Procura ordinaria che quella per i minorenni: il presunto autore del delitto è un amico coetaneo, dunque ha meno di 18 anni, e durante l’interrogatorio avrebbe ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 giugno 2021) Unadi 16, Chiara Gualzetti, scomparsa ieri – domenica 27 giugno – da casa, è statain una scarpata in zona Monteveglio, territorio di Valsamoggia, nel. Le forze dell’ordineno per: secondo quanto si apprende, laavrebbe sul corpo ferite d’arma da taglio e altre lesioni. Sono impegnate nel caso sia la Procura ordinaria che quella per i minorenni: il presunto autore del delitto è un amico coetaneo, dunque ha meno di 18, e durante l’rio avrebbe ...

