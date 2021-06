Preghiera della sera del 28 Giugno 2021: “Resta con me, Signore” (Di lunedì 28 giugno 2021) “Resta con me, Signore”. Eleviamo la nostra Preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Con questa semplice orazione L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 28 giugno 2021) “con me,”. Eleviamo la nostradi oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Con questa semplice orazione L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

oss_romano : #28giugno Qual è il significato dell’Amore? Lo ha spiegato il cardinale Luis Antonio G. Tagle al momento di preghie… - Pontifex_it : Cara nonna, caro nonno, la vicinanza del Signore donerà la forza per intraprendere un nuovo cammino anche ai più fr… - KattInForma : Preghiera della sera del 28 Giugno 2021: “Resta con me, Signore” - StudioSPaolo : RT @DiocesiCatania: Anche questa estate non rimanere a casa! Il prossimo 28 agosto vivremo la bellezza della condivisione e della preghiera… - CiaoKarol : ?? San Pietro, Apostolo (PREGHIERA POTENTE) ?????? Il #Santo di oggi - Martedì, 29 Giugno 2021 ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Preghiera della Estate in bianco "Sapida e generosa, sa di brezza marina e sprigiona i profumi della macchia mediterranea" spiega ... oltre alla preghiera, si produce vino dal lontanissimo 1142. Due le aziende di proprietà dei ...

Un Salve Regina meraviglioso di un nuovo gruppo di musica sacra ... un gruppo con quattro membri, è emerso nel 2021 con l'arrangiamento favoloso del preghiera del ...è un gruppo che si dedica a servire la Chiesa e a salvare la cultura attraverso la bellezza della ...

Il Papa chiede di pregare per lui, Fornos: sosteniamolo nella sua missione Vatican News Festival Vicino/lontano a Udine, 70 eventi, 200 ospiti Nel segno delle "distanze" è il filo conduttore della 17/a edizione del festival Vicino/lontano 2021, in programma da giovedì 1 a domenica 4 luglio, in presenza. (ANSA) ...

G20: mons. Caiazzo (Matera-Irsina), “ripartano da qui la speranza, la pace e un umanesimo integrale” "Come pastore della Chiesa di Matera-Irsina sento, con questo mio scritto, di interpretare il pensiero della nostra comunità che vuole essere voce di chi non ha voce. Matera, malgrado abbia vissuto pe ...

"Sapida e generosa, sa di brezza marina e sprigiona i profumimacchia mediterranea" spiega ... oltre alla, si produce vino dal lontanissimo 1142. Due le aziende di proprietà dei ...... un gruppo con quattro membri, è emerso nel 2021 con l'arrangiamento favoloso deldel ...è un gruppo che si dedica a servire la Chiesa e a salvare la cultura attraverso la bellezza...Nel segno delle "distanze" è il filo conduttore della 17/a edizione del festival Vicino/lontano 2021, in programma da giovedì 1 a domenica 4 luglio, in presenza. (ANSA) ..."Come pastore della Chiesa di Matera-Irsina sento, con questo mio scritto, di interpretare il pensiero della nostra comunità che vuole essere voce di chi non ha voce. Matera, malgrado abbia vissuto pe ...