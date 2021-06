Portogallo, Ronaldo: «Abbiamo dato tutto, torneremo più forti» (Di lunedì 28 giugno 2021) Cristiano Ronaldo parla dell’eliminazione da Euro 2020 del suo Portogallo: ecco le parole del fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo ha scritto una lettera su Instagram dopo l’eliminazione del suo Portogallo agli ottavi di finale di Euro 2020 contro il Belgio. Le parole del fuoriclasse della Juve. «Non Abbiamo ottenuto il risultato che volevamo e Abbiamo lasciato la competizione prima di quanto volevamo. Ma siamo orgogliosi del nostro percorso, Abbiamo dato tutto per rinnovare il titolo di Campioni d’Europa e questo gruppo ha ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Cristianoparla dell’eliminazione da Euro 2020 del suo: ecco le parole del fuoriclasse della Juventus Cristianoha scritto una lettera su Instagram dopo l’eliminazione del suoagli ottavi di finale di Euro 2020 contro il Belgio. Le parole del fuoriclasse della Juve. «Nonottenuto il risultato che volevamo elasciato la competizione prima di quanto volevamo. Ma siamo orgogliosi del nostro percorso,per rinnovare il titolo di Campioni d’Europa e questo gruppo ha ...

Advertising

ZZiliani : #Portogallo eliminato. A nulla è valso l’ennesimo exploit di #Ronaldo che nel finale, pur essendo riuscito a non co… - capuanogio : Il vizio di #Ronaldo di buttare a terra la fascia da capitano del #Portogallo quando le cose non vanno bene (e ques… - SkySport : Cristiano Ronaldo getta a terra la fascia dopo Belgio-Portogallo: poi lo consola Lukaku #SkyEuro2020 #Euro2020… - balestro_beppe : RT @CucchiRiccardo: Le cose che non capisco: Irridere #Ronaldo, 109 gol con il #Portogallo, 81 con la #Juventus, 5 palloni d'oro. Irridere… - LPace63 : RT @CucchiRiccardo: Le cose che non capisco: Irridere #Ronaldo, 109 gol con il #Portogallo, 81 con la #Juventus, 5 palloni d'oro. Irridere… -