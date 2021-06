Perché oggi Kate Middleton si è svegliata felice (Di lunedì 28 giugno 2021) oggi Kate Middleton si è svegliata felice. Torna il suo evento preferito. Il torneo di tennis di Wimbledon, il più famoso e glam del pianeta, parte oggi per concludersi domenica 11 luglio. E Wimbledon da sempre è il suo regno. Lì, lei è già una regina… E gli inglesi scommettono che già oggi si farà vedere. Possiamo vederla anche noi, su Sky che trasmette in esclusiva il torneo. L’avevamo lasciata così… Wimbledon 2019: Kate Middleton premia il vincitore, il serbo Novak Djokovic, che si inchina alla regina del torneo. Dopo un anno di ... Leggi su amica (Di lunedì 28 giugno 2021)si è. Torna il suo evento preferito. Il torneo di tennis di Wimbledon, il più famoso e glam del pianeta, parteper concludersi domenica 11 luglio. E Wimbledon da sempre è il suo regno. Lì, lei è già una regina… E gli inglesi scommettono che giàsi farà vedere. Possiamo vederla anche noi, su Sky che trasmette in esclusiva il torneo. L’avevamo lasciata così… Wimbledon 2019:premia il vincitore, il serbo Novak Djokovic, che si inchina alla regina del torneo. Dopo un anno di ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché oggi Variante Delta, per 3 giovani su 5 vacanze senza vaccino. Figliuolo: 'In discoteca siate responsabili' L'Italia da oggi è tutta in e abbandona l'obbligo di all'aperto. I pazienti negli ospedali e i nuovi casi ... Quasi 18 milioni di italiani sono protetti perché hanno completato il ciclo vaccinale. Sembra ...

Mascherine all'aperto, quando metterle e quando toglierle. Ricciardi: 'Cautela o arriverà una nuova ondata' Un'Italia tutta bianca e, 262 giorni dopo l'ultima volta, senza mascherina all'aperto. La data di oggi, 28 giugno, è una di quelle che ricorderemo a lungo. Non solo perché anche la Valle d'Aosta passa in bianco, quanto perché cade finalmente l'obbligo di indossare la mascherina introdotto lo ...

Vaccino Covid, gli effetti collaterali: dolore al braccio, febbre, mal di testa. Perché vengono e quanto... Corriere della Sera