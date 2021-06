Ozge Gurel: chi è, età, carriera, figli, chi è il fidanzato, Instagram, Can Yaman, chi è Ezgi di Mr Wrong stasera 28 giugno in tv (Di lunedì 28 giugno 2021) Torna stasera su Canale 5 in prima serata la nuova serie che vede protagonista Can Yaman. Mr Wrong – Lezioni d’amore, questo il nome della soap opera turca, che andrà in onda anche stasera, oltre all’appuntamento consueto della fascia pomeridiana. Ozge Gurel: chi è, età, carriera, serie tv Mr Wrong Ozge Gurel è nata a Istanbul il 5 febbraio del 1987 ed è un’attrice turca, nota per aver interpretato il ruolo di Oyku Acar in Cherry Season – La stagione del cuore, quello di Nazli Pinar in Bitter Sweet- Ingredienti d’amore e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 giugno 2021) Tornasu Canale 5 in prima serata la nuova serie che vede protagonista Can. Mr– Lezioni d’amore, questo il nome della soap opera turca, che andrà in onda anche, oltre all’appuntamento consueto della fascia pomeridiana.: chi è, età,, serie tv Mrè nata a Istanbul il 5 febbraio del 1987 ed è un’attrice turca, nota per aver interpretato il ruolo di Oyku Acar in Cherry Season – La stagione del cuore, quello di Nazli Pinar in Bitter Sweet- Ingredienti d’amore e ...

Advertising

964Amy : @QuiMediaset_it Niente.. Non ce la fate a ricordare, che oltre al signor yaman c'è anche ozge gurel... È più forte di voi???????? - infoitcultura : Mr Wrong, nuovo progetto in Italia per Ozge Gurel? L’indiscrezione - Olga80030954 : RT @MonicaMastri3: #DemetÖzdemir #CanDem FANDOM OGNI GIORNO DEDICATE QUALCHE MINUTO PER SOSTENERE DEMET NEI VARI SONDAGGI.....VOTIAMO PER L… - rosyb98 : @JamieJonessss Farah e Ozge Gurel mi mancavano come accoppiata ahahah - Aferdit78355557 : @fran_ozgegurel @tatiana04723230 Condivido tutto non e giusto che staff di Can Yaman, non mettono nome di Ozge Gure… -