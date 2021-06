Morata e Oyarzabal portano la Spagna ai quarti | battuta la Croazia 5-3 ai supplementari

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 28 giugno 2021) Allo stadio “Parken” di Copenhagen, lapareggia 3-3 contro la. Primo tempo che si conclude sull’1-1 con la squadra di Dalic che passa in vantaggio, dopo i primi venti minuti, grazie ad una clamorosa papera del portiere spagnolo Unai Simon che non riesce a gestire un retropassaggio di Pedri. L’estremo difensore non completa lo stop e la sfera rotola in fondo alla porta. Delusione per i ragazzi di Luis Enrique che non mollano e trovano il pareggio al ’38 con Sarabia: tiro di Gayà respinto da Livakovic, ma sulla riil giocatore del Psg insacca in rete. Nella ripresa lacompleta la rimonta al 57? ...