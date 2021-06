Messina | sputi | calci | schiaffi e percosse nei confronti della moglie | arrestato marito violento

(Di lunedì 28 giugno 2021)neisubiti dalla donna alla presenza dei figli minori e persino quando era in stato di gravidanza Sono i poliziotti delle Volanti ad aver eseguito la misura cautelare in carcere neidi un cinquantasettenne ritenuto responsabile dei reati di riduzione in schiavitù, violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni personali perpetrati ai danni. La misura, emessa a seguito di appello proposto dal P.M.Procura...

della Procura della Repubblica presso il Tribunale di, scaturisce dall'attento lavoro di ... A epitomi di ogni tipo, seguivano gravi atti di violenza fisica e psichica, quali, calci, ...Fu girato il 5 aprile 2011 e il presunto boss fu immortalato da diverse telecamere mentre bersagliava di sputi e insulti i giornalisti e gli operatori tv giunti sul posto per riprendere gli affiliati ...