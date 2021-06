Love is in the air anticipazioni 29 giugno 2021, Serkan accusa Eda di tradimento (Di lunedì 28 giugno 2021) Nella puntata di Love is in the air in onda il 29 giugno 2021, Serkan scopre che il design per il nuovo lampadario che ha progettato è finito nella mani di Kaan. Immediatamente se la prende con Eda per aver imbrogliato e consegnato il materiale al suo nemico. La Yildiz non sapendo nulla di questa storia è sconvolta e scappa via tra le lacrime e dopo aver raccontato quello che è successo all’amica Ceren, decide di farla finita con tutto quanto e corre a restituire l’anello al Bolat. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Love is in the air riassunto puntata del 28 giugno ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 28 giugno 2021) Nella puntata diis in the air in onda il 29scopre che il design per il nuovo lampadario che ha progettato è finito nella mani di Kaan. Immediatamente se la prende con Eda per aver imbrogliato e consegnato il materiale al suo nemico. La Yildiz non sapendo nulla di questa storia è sconvolta e scappa via tra le lacrime e dopo aver raccontato quello che è successo all’amica Ceren, decide di farla finita con tutto quanto e corre a restituire l’anello al Bolat. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…is in the air riassunto puntata del 28...

Ultime Notizie dalla rete : Love the Mother Mother video 'Inside'/ Band amata anche su TikTok canta amore ed emancipazione ... ci sono brani che celebrano un amore astratto e universale, come ' Pure Love ' e ' I Got Love ', ... per esempio, la canzone che dà il titolo all'album, totalmente diversa da ' Sick of the Silence ' ...

Coronavirus, Moratti: sequenziati 100% tamponi positivi, 60% variante inglese, 6% indiana.

'We Love the arts…della rinascita' OsservatorioOggi Love o Temptation Island: dopo Bisciglia, le parole di Raffaella Mennoia Tutte le novità e gli aggiornamenti riguardo la nuova edizione di Temptation Island. Dopo i recenti commenti di Filippo Bisciglia riguardo i ...

Kumi and The Triumph of Love in concerto Milano - Domenica 3 luglio 2021 , alle ore 21.30, allo Spirit de Milan , è in programma il concerto della band Kumi & The Triumph of Love . Sul palco, insieme alla cantante Kumi (voce e piano), c ...

