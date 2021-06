La maglietta Zte con il 5G incorporato

(Di lunedì 28 giugno 2021) (Foto: Zte)Al Mwc 2021 in corso a Barcellona è stata presentata unaspeciale che può letteralmente salvare la vita in caso di emergenza, visto che è dotata di sensori per monitorare parametri fisici e modulo 5G per essere sempre connessa ad alta velocità e bassa latenza. Frutto di un accordo tra il colosso cinese Zte e il gruppo italiano AccYouRate specializzato sulle tecnologie dei dispositivi indossabili, questa tshirt 5G è stata progettata per raccogliere in modo costante diversi importanti parametri biovitali e trasmetterli a centri di controllo sanitari. Nello specifico, può fungere da elettrocardiogramma, può rilevare e analizzare il respiro e i componenti ...

