La decisione di Cristiano Ronaldo influenzerà i piani della Juve sul mercato degli attaccanti: pronti due piani (Di lunedì 28 giugno 2021) Diverse le scelte da compiere per i dirigenti della Juventus, in vista del calciomercato che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 1° luglio. I bianconeri Leggi su 90min (Di lunedì 28 giugno 2021) Diverse le scelte da compiere per i dirigentintus, in vista del calcioche aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 1° luglio. I bianconeri

Advertising

Emanuel70123144 : RT @JuventusClub19: ?? Cristiano Ronaldo, assieme al suo Portogallo, esce di scena dall’Europeo, eliminato dal Belgio (decisivo il gol di T… - Juventus_RT : RT @JuventusClub19: ?? Cristiano Ronaldo, assieme al suo Portogallo, esce di scena dall’Europeo, eliminato dal Belgio (decisivo il gol di T… - JuventusClub19 : ?? Cristiano Ronaldo, assieme al suo Portogallo, esce di scena dall’Europeo, eliminato dal Belgio (decisivo il gol… - bzczc : RT @chopinsdaisy: qualunque sarà la decisione di cristiano non lo ringrazierò mai abbastanza per quello che ha regalato a me, alla juventus… - chopinsdaisy : qualunque sarà la decisione di cristiano non lo ringrazierò mai abbastanza per quello che ha regalato a me, alla ju… -