Inter, amichevole di lusso in Israele: l'8 agosto sfida all'Atletico Madrid (Di lunedì 28 giugno 2021) amichevole tra Inter e Atletico Madrid in Israele amichevole di lusso per l'Inter di Simone Inzaghi che dopo l'impegno nella Florida Cup di fine luglio dovrebbe sfidare l'Atletico Madrid, in Israele, il prossimo 8 agosto. La notizia è stata riportata dalla tv israeliana One: ad organizzare il prestigioso test tra i campioni d'Italia e di Spagna sarebbero Sylvan Adams e Danny Benaim, della società Comtech. L'articolo proviene da Intermagazine.

