Inter, adesso è ufficiale: doppia firma per mister Inzaghi (Di lunedì 28 giugno 2021) L’Inter annuncia i rinnovi di Andrea Ranocchia e Danilo D’Ambrosio, due esperte pedine dello spogliatoio nerazzurro. In vista della prossima stagione l’Inter è al lavoro per regalare una rosa competitiva al nuovo tecnico Simone Inzaghi ed in attesa del rinforzo sulla fascia per sostituire l’oramai partente Achraf Hakimi, la società nerazzurra ha annunciato il rinnovo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 28 giugno 2021) L’annuncia i rinnovi di Andrea Ranocchia e Danilo D’Ambrosio, due esperte pedine dello spogliatoio nerazzurro. In vista della prossima stagione l’è al lavoro per regalare una rosa competitiva al nuovo tecnico Simoneed in attesa del rinforzo sulla fascia per sostituire l’oramai partente Achraf Hakimi, la società nerazzurra ha annunciato il rinnovo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Chris_ItaArg : @Francovezzoni1 grande stagione, ma adesso arriva il difficile, ritagliarsi un posto tra i grandi, però sicuramente… - PaliilaP : @Inter @23_Frog #SuningOut Così adesso potete vendere De Vrij ? - sentenzalvc : @Inter @ddambrosio Vai Danilo adesso potrai sfornare un altro figlio a carico dell'Inter. Un anno in più di contributi ???????? - alessio30134974 : @Marco40369226 @FabRavezzani Se non hanno rinnovato che deve fare il Milan li deve fucilare? Perché non dicono che… - PaoloPe81289726 : @TioPaolo82 @gelardochegela @it_inter Parli al passato e fai bene, Lukaku di 2 anni fa senza il regime alimentare i… -