In Campania "stop mascherine e studenti in classe come nelle altre regioni". Monta la protesta (Di lunedì 28 giugno 2021) Nel giorno in cui nel resto d'Italia decade l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto, in Campania l'obbligo permane fino al 31 luglio a seguito di un'ordinanza emessa dalla Regione Campania. Ordinanza di cui non tutti sono a conoscenza e che non piace a chi invece è già stato informato.

orizzontescuola : In Campania “stop mascherine e studenti in classe come nelle altre regioni”. Monta la protesta - Napolitanteam : Da lunedì 28 giugno stop all'uso delle mascherine all'aperto in tutta Italia, tranne in Campania -… - TecnicaScuola : Mascherine all’aperto stop, ma in Campania regole diverse -- - Teresa92686173 : @LoPsihologo In Campania non è stop.. - infoitinterno : Mascherine all’aperto, da oggi lo stop dell’obbligo: ma in Campania c’è l’ordinanza di De Luca -