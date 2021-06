Griezmann tra mate, asado e… Ecco cosa mette in tavola il francese (Di lunedì 28 giugno 2021) Antoine Griezmann e famiglia amano cucinare anche per gli amici: per una serata in compagnia il cibo preferito è quello sudamericano Chiara Zucchelli 28 Giugno 2021 Che Antoine Griezmann sia un po’ particolare è indubbio, basti pensare che i figli Alba, Mia e Amaro sono nati tutti gli stessi giorni dello stesso mese. Il talento francese del Barcellona è fatto così, gli piace andare contro corrente, come dimostra l’amore ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 giugno 2021) Antoinee famiglia amano cucinare anche per gli amici: per una serata in compagnia il cibo preferito è quello sudamericano Chiara Zucchelli 28 Giugno 2021 Che Antoinesia un po’ particolare è indubbio, basti pensare che i figli Alba, Mia e Amaro sono nati tutti gli stessi giorni dello stesso mese. Il talentodel Barcellona è fatto così, gli piace andare contro corrente, come dimostra l’amore ...

Advertising

_caesar18 : Tra “Griezmann: è dura” e un “membro” dello staff, sembra davvero fake, ma conoscendo il livello potrebbe esser vera - teddylupinfk : @kmbappef //MA NOOO NON TI PREOCCUPARE AHAHAHA TRA TANTO AMO GRIEZMANN QUINDI FARÒ LUI SICURO - teddylupinfk : @kmbappef //nono tranquillx tanto ora che mi sveglio a farlo ahahaha tra ora vedo se fare griezmann o pavard - AConan_Doyle : Anche Griezmann tra i partenti del Barcellona - FaNaTiKo10 : @mikelelomb Di Lorenzo VS mbappe' Bonucci acerbi VS Benzema Griezmann tra le linee Kante' Pogba VS jorjinho Ver… -