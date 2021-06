Green Pass | allarme della Polizia postale su un falso WhatsApp | Così rubano i dati degli utenti

Advertising

SimoneCosimi : Ma cosa diavolo vuol dire “in vacanza con due dosi” se 1) il green pass me lo dai pure col tampone e 2) il 50% non… - Agenzia_Ansa : 'E' verosimile che la variante Delta ci costringerà a rimodulare il Green pass, rilasciandolo dopo la seconda dose… - FontanaPres : Con i protocolli per la sicurezza, le vaccinazioni e il Green Pass la Lombardia e l'Italia sono mete turistiche ecc… - Marzius821 : @sposaisterica @nonfraledonne Io conto sulla cattiveria di Mario che in autunno mette Green pass pure per uscore di casa. ?? - AndreaMarano11 : RT @Tg3web: La campagna vaccinale tocca un nuovo record, quello delle 50 milioni di somministrazioni. Ma la diffusione della variante Delta… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

Alert della Polizia Postale su un falso messaggio WhatsApp nel quale si fa riferimento a un link per scaricare il. In questo link puoi scaricare il certificato verdeCovid - 19 che ti permette liberamente di muoverti in tutta Italia senza mascherina . E questo il testo del messaggio su cui ...ROMA - Oltre 13,7 milioni di persone hanno già scaricato ilin Italia, annuncia il ministro della Salute Roberto Speranza, ma secondo il sottosegretario Pierpaolo Sileri il certificato verde anti - Covid potrebbe presto essere rilasciato solo a chi ...Alert della Polizia Postale su un falso messaggio WhatsApp nel quale si fa riferimento a un link per scaricare il Green Pass . «In questo link puoi scaricare ...Regole per i commenti. I commenti in questa pagina vengono controllati Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre In par ...