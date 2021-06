Gp Stiria | Gasly perdona Leclerc

(Di lunedì 28 giugno 2021) Il Gp diè durato solo un giro per Pierre. Il francese dell’Aplha Tauri è stato costretto al ritiro dopo un contatto in gara con la SF21 di Charles. Interviste post Gp: le parole dei Top 3 Gpavrebbe fatto una buona gara? Certamente sfortunatoin occasione del gran premio di. Il francese, che aveva dimostrato un ottima velocità nelle sessioni del venerdì e del sabato, è stato costretto al ritiro dopo solo un giro. La causa è da attribuire al contatto all’uscita di curva 1 con la SF21 di ...

Advertising

formula_2021 : ??: Verstappen domina e vince il Gran Premio di Stiria e la Mercedes insegue con due vetture sul podio. A Lewis il p… - infoitsport : Gp Stiria F1: Leclerc-Gasly, il contatto al via che cambia la gara [ VIDEO ] - F1inGenerale_ : F1 | GP Stiria – Alpha Tauri soddisfatta a metà: Tsunoda 10°, Gasly costretto al ritiro: “Non credo ci sia molto da… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Le parole di #Tsunoda dopo #StyrianGP - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: #Giovinazzi ancora sfortunato nello #StyrianGP -

Ultime Notizie dalla rete : Stiria Gasly

MOVIOLA GPPer la prima volta quest'anno, Max Verstappen vince in modo dominante. Nessuna storia, nessun ... Tsunoda ostacola Bottas Gara, contatto tra Leclerc ePL2, Bottas va in testacoda ...Intervistato da Sky Sport F1 HD al termine dell'ultimo Gran Premio di, ottavo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1, Mattia Binotto ha promosso a pieni voti ...un contatto con Pierre(...Max Verstappen vince e domina il GP di Stiria mettendo in pista tutto lo strapotere della sua Red Bull nei confronti dei diretti avversari della Mercedes. L’o ...Dopo il Gran Premio di Stiria di F1 dominato dalla Red Bull, in casa Mercedes sono partiti i soliti sospetti nei confronti del motore Honda.