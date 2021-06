Giuseppe Conte: "Non sarò leader dimezzato, Grillo voleva solo operazione di facciata" (Di lunedì 28 giugno 2021) Nel rapporto con Beppe Grillo “e’ emerso un equivoco di fondo. Io credo che non abbia senso imbiancare una casa che necessita di una profonda ristrutturazione. Beppe mi e’ sembrato ritenere che tutto vada bene cosi’ com’e’ salvo moderati aggiustamenti. Ma io ‘ho detto fin dal primo incontro: non mi sarei mai prestato a un’operazione di facciata, di restyling. Serve un profondo cambiamento. Non posso prestarmi per un’operazione politica che nasce invischiata tra vecchie ambiguità e timore di procedere a una svolta”. Cosi’ l’ex premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa al ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 giugno 2021) Nel rapporto con Beppe“e’ emerso un equivoco di fondo. Io credo che non abbia senso imbiancare una casa che necessita di una profonda ristrutturazione. Beppe mi e’ sembrato ritenere che tutto vada bene cosi’ com’e’ salvo moderati aggiustamenti. Ma io ‘ho detto fin dal primo incontro: non mi sarei mai prestato a un’di, di restyling. Serve un profondo cambiamento. Non posso prestarmi per un’politica che nasce invischiata tra vecchie ambiguità e timore di procedere a una svolta”. Cosi’ l’ex premiernel corso della conferenza stampa al ...

