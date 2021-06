George Russell Stiria: gara tragica a causa di un difetto meccanico (Di lunedì 28 giugno 2021) Il pilota Williams George Russell ha lottato contro un destino beffardo che lo ha colpito nel momento di maggiore positività. Stava tranquillamente andando in zona punti quando il difetto tecnico della sia monoposto lo ha fermato in malo modo. Russell ha dovuto così soccombere e cercare tristemente di capire cosa sia successo. Dopo la gara ha spiegato tutti i motivi per il quale ha dovuto rinunciare ad un’ottimo posizionamento in classifica. Interviste post Gp Stiria: le parole dei Top 3 George Russell Stiria: cosa ha detto il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 28 giugno 2021) Il pilota Williamsha lottato contro un destino beffardo che lo ha colpito nel momento di maggiore positività. Stava tranquillamente andando in zona punti quando iltecnico della sia monoposto lo ha fermato in malo modo.ha dovuto così soccombere e cercare tristemente di capire cosa sia successo. Dopo laha spiegato tutti i motivi per il quale ha dovuto rinunciare ad un’ottimo posizionamento in classifica. Interviste post Gp: le parole dei Top 3: cosa ha detto il ...

Ultime Notizie dalla rete : George Russell F1 - GP Stiria, gara frustrante per la Williams al Red Bull Ring Giornata totalmente da dimenticare per la Williams sul tracciato del Red Bull Ring, teatro dell'ultimo Gran Premio di Stiria di Formula 1. A causa di un problema alla power unit, George Russell non è riuscito a concretizzare a causa di un problema alla power unit un possibile piazzamento a punti che avrebbe aiutato la scuderia inglese nella sfida con Haas e Alfa Romeo nel ...

Formula 1 - GP Stiria, le classifiche mondiali dopo la gara al Red Bull Ring George Russell 19. Nikita Mazepin 20. Mick Schumacher GP Stiria, la classifica del mondiale costruttori 1. Red Bull 252 2. Mercedes 212 3. McLaren 120 4. Ferrari 108 5. Alpha Tauri 46 6. Aston Martin ...

Dilemma Mercedes: Hamilton vuole Bottas. Ma Wolff apre la porta a George Russell La Gazzetta dello Sport Guasto al motore: continua la “maledizione” di Russell Nella gara di ieri Russell si è trovato costretto al ritiro per un guasto al motore, che si aggiunge alla già lunga serie di sfortunati eventi per il britannico ...

GP Stiria: la gara in 5 punti La Red Bull e Max Verstappen danno un gran segnale in Austria potendo contare su un motore Honda che preoccupa la Mercedes, mentre la Ferrari risale dopo una brutta qualifica ...

