Gabriele Parpiglia | “bianco e nero” | il nuovo programma tv

(Di lunedì 28 giugno 2021)ha debuttato la scorsa settimana con il suotalk “Ile il” in diretta su Live Now a partire dalle 23:00. Il giornalista e conduttore lascerà da parte il gossip per approfondire delicate tematiche di attualità, dal ddl Zan fino al discusso caso Genovese.ha inaugurato ilformat dal titolo “Ile il”: la prima puntata è andata Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

IFrangioni : RT @annafiorello85: Rosi con te sempre... grazie Gabriele.. ?? @14Cannavo @Parpiglia #ilbiancoeilnero #livenow #laverità #nonelAresA #Zenga… - annafiorello85 : Rosi con te sempre... grazie Gabriele.. ?? @14Cannavo @Parpiglia #ilbiancoeilnero #livenow #laverità #nonelAresA… - Miri58841362 : @Parpiglia Grande Gabriele?? noi ovviamente ci saremo?? - infoitinterno : Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, i cittadini sono allo stremo: Gabriele Parpiglia tagga il Sindaco Falcomatà su… - giulia81841427 : #zengavo #Rosalinda Ecco il link per seguire martedì la puntata ?? basta registrarsi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gabriele Parpiglia

Bluewin

Quest'ultima, infine, è stata smentita anche dache ha dichiarato 'falso' anche l'ingresso di Mariano Catanzaro e quello di Paola Caruso . Il giornalista infine, tramite la pagina ...Come successo qualche mese fa, osserva la triste situazione da vicino ancheche, nonostante ormai per motivi di lavoro non viva più in Calabria, ha sempre a cuore le sorti della ...Jeda e Arianna Cirrincione nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip? La smentita Nonostante all'inizio del GF Vip 6 manchi ancora poco ...Grande Fratello Vip 6, anticipazioni e concorrenti: tra annunci e smentite, spuntano anche tre sorelle iraniane che potrebbero varcare la porta rossa.