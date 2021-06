Federica Panicucci, avete visto la sua casa? È un autentico gioiello, come lei – FOTO (Di lunedì 28 giugno 2021) La bella showgirl di Mattino cinque ha anche un gusto sorprendente nella scelta dei mobili di casa. L’arredamento è stupendo. Federica Panicucci, nota conduttrice televisiva, ormai da anni è al… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 28 giugno 2021) La bella showgirl di Mattino cinque ha anche un gusto sorprendente nella scelta dei mobili di. L’arredamento è stupendo., nota conduttrice televisiva, ormai da anni è al… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

emmerrekappa : RT @ilSimoPole: Se Paola Ferrari, Barbara D'Urso e Federica Panicucci trasmettono in contemporanea c'è rischio black-out mondiale. - ilSimoPole : Se Paola Ferrari, Barbara D'Urso e Federica Panicucci trasmettono in contemporanea c'è rischio black-out mondiale. - bleucestlavie : Appena scoperto che mia madre mi ha chiamata Federica per la Federica Panicucci - VanityFairIt : Abbiamo intervistato la fidata truccatrice della conduttrice televisiva per carpire i segreti del maquillage. E abb… - zazoomblog : Federica Panicucci e la sua passione per le ciglia finte - #Federica #Panicucci #passione #ciglia… -