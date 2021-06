**Europei: Figc su Black Lives Matter, ‘azzurri liberi di aderire, sosteniamo loro scelta’** (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. – (Adnkronos) – “La Federazione Italiana Giuoco Calcio, nel ribadire il suo impegno incondizionato e quello di tutti gli Azzurri contro il razzismo e ogni discriminazione, ha ritenuto opportuno lasciare alla squadra la libertà di aderire alla campagna ‘Black Lives Matter’. Come già affermato dal Presidente Gabriele Gravina non più tardi di una settimana fa, la Figc ritiene che l’imposizione di qualsivoglia comportamento rappresenti in sé una forma di prevaricazione e sostiene la scelta della squadra in occasione delle gare di Euro 2020, compresa quella con il Belgio di venerdì prossimo”. Così ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. – (Adnkronos) – “La Federazione Italiana Giuoco Calcio, nel ribadire il suo impegno incondizionato e quello di tutti gli Azzurri contro il razzismo e ogni discriminazione, ha ritenuto opportuno lasciare alla squadra la libertà dialla campagna ‘’. Come già affermato dal Presidente Gabriele Gravina non più tardi di una settimana fa, laritiene che l’imposizione di qualsivoglia comportamento rappresenti in sé una forma di prevaricazione e sostiene la scelta della squadra in occasione delle gare di Euro 2020, compresa quella con il Belgio di venerdì prossimo”. Così ...

