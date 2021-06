Euro 2020, Luis Enrique dopo la vittoria con la Croazia: 'Partita epica' (Di lunedì 28 giugno 2021) COPENAGHEN - Il ct della nazionale spagnola Luis Enrique ha parlato al termine della sfida tra Spagna e Croazia , terminata per 5 - 3 . Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa: "E' stata una ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 giugno 2021) COPENAGHEN - Il ct della nazionale spagnolaha parlato al termine della sfida tra Spagna e, terminata per 5 - 3 . Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa: "E' stata una ...

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020 Europei, Low non si fida dell'Inghilterra: 'Tra le migliori nazionali' Il commissario tecnico della nazionale tedesca Joachim Low ha parlato prima della sfida degli ottavi di finale contro l' Inghilterra . Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa. " La squadra ...

Euro 2020, Luis Enrique dopo la vittoria con la Croazia: 'Partita epica' COPENAGHEN - Il ct della nazionale spagnola Luis Enrique ha parlato al termine della sfida tra Spagna e Croazia , terminata per 5 - 3 . Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa: "E' stata una ...

Euro 2020, se il Belgio si inginocchierà lo farà anche l'Italia: le reazioni Tuttosport Europei: Inghilterra-Germania; Kane con fascia arcobaleno ROMA, 28 GIU - Il capitano dell'Inghilterra Harry Kane indosserà una fascia al braccio color arcobaleno a sostegno della comunità LGBT per gli ottavi di finale di Euro contro la Germania domani a Wemb ...

Euro 2020, Luis Enrique dopo la vittoria con la Croazia: "Partita epica" Così il ct della mazionale spagnola dopo gli ottavi di finale. La Roja ora aspetta la vincente della sfida tra Francia e Svizzera ...

