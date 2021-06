Eni, per i clienti Enjoy al via il notiziario ENews con AGI (Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) – Enjoy, il servizio di car sharing realizzato da Eni, e l’Agenzia giornalistica Italia (AGI), hanno lanciato ENews, il notiziario esclusivo firmato AGI, riservato a chi utilizza l’app Enjoy. Da oggi i clienti Enjoy saranno aggiornati con un servizio di news gratuito, in tempo reale e personalizzabile. Un sistema di notifiche consentirà di ricevere direttamente sul proprio smartphone gli aggiornamenti. L’integrazione nell’app Enjoy della nuova piattaforma digitale AGI trasforma le applicazioni degli smartphone in un canale di notizie e approfondimenti per le ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) –, il servizio di car sharing realizzato da Eni, e l’Agenzia giornalistica Italia (AGI), hanno lanciato, ilesclusivo firmato AGI, riservato a chi utilizza l’app. Da oggi isaranno aggiornati con un servizio di news gratuito, in tempo reale e personalizzabile. Un sistema di notifiche consentirà di ricevere direttamente sul proprio smartphone gli aggiornamenti. L’integrazione nell’appdella nuova piattaforma digitale AGI trasforma le applicazioni degli smartphone in un canale di notizie e approfondimenti per le ...

