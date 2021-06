Donnarumma | ' Voglio vincere l' Europeo e il Pallone d' Oro'

(Di lunedì 28 giugno 2021) "Sono Gigioe il mio obiettivo è sempre stato diventare il numero uno dei numeri uno" . Inizia così il video realizzato da Red Bull per raccontare la storia di uno dei più portieri più ...

La chiamata del Milan, a soli tredici anni, ha ricevuto la chiamata dal Milan e ha lasciato la Campania: "A 13 anni ho lasciato casa, è stato emozionante ma duro. Mio zio piangeva sempre. ...Di cosa ha paura Gigio? 'Delle lucertole (ride ndr). Parlando seriamente, ho un po' paura dell'aereo, ma la sto superando'.Gianluigi Donnarumma, ormai ex portiere del Milan pronto al passaggio ufficiale al PSG, si è così espresso a RedBull.it sulla sua leadership: "Ho sempre pensato che ...Gianluigi Donnarumma ha rilasciato un’intervista al sito di RedBull in cui ha raccontato alcuni aneddoti riguardanti il suo debutto in Serie A a 16 anni con il Milan, parlando anche dei suoi obiettivi ...