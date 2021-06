Domenica In, Max Biaggi in lacrime ricorda la serata con Fabrizio Frizzi: “Speravo di poterne fare di più” (Di lunedì 28 giugno 2021) Tra gli ospiti di Mara Venier durante l’ultima puntata della stagione di Domenica In andata in onda ieri 27 giugno c’è stato anche Max Biaggi. L’ex campione delle due ruote ha ripercorso alcune tappe della propria vita, sportiva e privata, soffermandosi su episodi che lo hanno provato. In particolare, si è commosso ricordando Fabrizio Frizzi: “Abbiamo sempre avuto un bel rapporto e abbiamo ancora un bel rapporto”. Mara Venier è intervenuta allora cercando di ricordare i momenti più belli: “Ti ricordi che ci ha presentato Fabrizio? Siamo stati a cena insieme. Ti ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Tra gli ospiti di Mara Venier durante l’ultima puntata della stagione diIn andata in onda ieri 27 giugno c’è stato anche Max. L’ex campione delle due ruote ha ripercorso alcune tappe della propria vita, sportiva e privata, soffermandosi su episodi che lo hanno provato. In particolare, si è commossondo: “Abbiamo sempre avuto un bel rapporto e abbiamo ancora un bel rapporto”. Mara Venier è intervenuta allora cercando dire i momenti più belli: “Ti ricordi che ci ha presentato? Siamo stati a cena insieme. Ti ho ...

