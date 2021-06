Croazia-Spagna 3-5, Luis Enrique: “Partita epica, pensavamo di aver già vinto” (Di lunedì 28 giugno 2021) “E’ stata una Partita epica. Ha visto cose positive e alcune negative. Il calcio è uno sport di errori. L’autogol di Simon? Unai ha insegnato a tutti una lezione: dopo un errore, non importa cosa hai fatto, ma il tuo atteggiamento dopo che lo hai commesso. È una lezione per tutti i suoi compagni”. Questo il commento del ct Luis Enrique dopo la vittoria per 5-3 della sua Spagna contro la Croazia agli ottavi di Euro 2020. “Il nostro errore è stato pensare che con il 3-1 tutto fosse fatto – prosegue come riportato da ‘Marca’ – Seleziono i giocatori in base alla loro potenza tecnica non ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) “E’ stata una. Ha visto cose positive e alcune negative. Il calcio è uno sport di errori. L’autogol di Simon? Unai ha insegnato a tutti una lezione: dopo un errore, non importa cosa hai fatto, ma il tuo atteggiamento dopo che lo hai commesso. È una lezione per tutti i suoi compagni”. Questo il commento del ctdopo la vittoria per 5-3 della suacontro laagli ottavi di Euro 2020. “Il nostro errore è stato pensare che con il 3-1 tutto fosse fatto – prosegue come riportato da ‘Marca’ – Seleziono i giocatori in base alla loro potenza tecnica non ...

