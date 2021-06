Covid, crollano i contagi: in leggera crescita i decessi. Uno studio svela gli effetti del vaccino mRna (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono 389 i contagi da Covid in Italia secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile. Altri 28 morti ieri erano stati 14. Nelle ultime 24 ore eseguiti 75.861 tamponi, il tasso di positività è allo 0,5%. I pazienti ricoverati per Covid sono 1.723 (-20. In terapia intensiva 289 persone (-5). Covid, la regione con più casi è la Sicilia I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece diminuiti di 20 unità rispetto a ieri. In aumento il numero dei guariti: registrati 2.839 guarigioni contro le 1.336 del giorno prima, così il totale da inizio pandemia sale a 4.076.274. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono 389 idain Italia secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile. Altri 28 morti ieri erano stati 14. Nelle ultime 24 ore eseguiti 75.861 tamponi, il tasso di positività è allo 0,5%. I pazienti ricoverati persono 1.723 (-20. In terapia intensiva 289 persone (-5)., la regione con più casi è la Sicilia I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece diminuiti di 20 unità rispetto a ieri. In aumento il numero dei guariti: registrati 2.839 guarigioni contro le 1.336 del giorno prima, così il totale da inizio pandemia sale a 4.076.274. LEGGI ...

Advertising

SecolodItalia1 : Covid, crollano i contagi: in leggera crescita i decessi. Uno studio svela gli effetti del vaccino a mRna… - infoitinterno : Covid, crollano i nuovi positivi E la variante Delta non fa paura - qn_carlino : Covid Marche oggi, bollettino 28 giugno 2021: crollano i contagi - infoitsalute : Covid, crollano i nuovi positivi E la variante Delta non fa paura - infoitinterno : Covid, monitoraggio settimanale: calano in casi (-36,5%), ma crollano anche i tamponi (-52,7%) -