Continua la vergogna: "Anche Cristo avrebbe sfilato" (Di lunedì 28 giugno 2021) Il presidente dell'associazione Famiglie Arcobaleno in difesa dell'attivista travestito da Cristo rainbow con gonna e tacchi al pride Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 giugno 2021) Il presidente dell'associazione Famiglie Arcobaleno in difesa dell'attivista travestito darainbow con gonna e tacchi al pride

Moonsha72460823 : 1500 palestinesi da oggi resteranno senza casa: nella foto Khaled Al-Zeer ridotto a vivere in una grotta con 5 figl… - NAZZAN85039893 : @Amarizona17 @enzabrunobossio Se conoscessi Enza, mia concittadina, ex lotta continua, ex marito Nicola(PD ), impel… - provenzanofabi0 : @officialmaz Ogni tanto fai qualche nome e cognome.Non avere paura di chi ti da lo stipendio @RaiSport ,ed ammetti… - fcister69 : RT @avimmaisacap: Questa è la seconda carica dello Stato. Una continua vergogna. #Casellativiendalmare - Giank1970 : RT @avimmaisacap: Questa è la seconda carica dello Stato. Una continua vergogna. #Casellativiendalmare -

Ultime Notizie dalla rete : Continua vergogna Ustica, vergogna senza fine In prima linea come al solito Andrea Purgatori sul Corriere della Sera, che continua a ripetere le solite storie riprese poi da film, sceneggiate e sceneggiati, canzoni, iniziative da Baraccone, nel ...

Ex Ilva: Orlando a Genova, chiesto stop a Cig ma azienda ha detto no "Vergogna, vergogna, dove eravate?" E' stato accolto da fischi e cori il ministro del lavoro Andrea Orlando ... "Questo significa che al momento la cassa integrazione continua a funzionare con le regole ...

Ustica, vergogna senza fine Premesso che la sentenza penale passata in giudicato ha escluso nella maniera più assoluta che ci sia mai stata battaglia aerea o lancio di missile, continua Cavazza è davvero grottesco collegare la v ...

