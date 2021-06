Con la variante “Delta” le Zone Rosse (purtroppo) sono dietro l’angolo. (Di lunedì 28 giugno 2021) L’Iss: “Ora è al 16,8%, diventerà prevalente”. De Luca: “Così a settembre richiudiamo”. Le Regioni reclamano più vaccini. La curva che si appiattisce, gli ospedali che si svuotano e i morti che, seppur lentamente, diminuiscono non sono sufficienti per tirare un sospiro di sollievo. Per pensare che la pandemia sia ormai alle nostre spalle. La diffusione della variante Delta, conosciuta prima come indiana, minaccia ora l’Europa e l’Italia. Nell’ultimo report era data all?1%, nel panorama delle mutazioni più diffuse, ma la percentuale è destinata a salire. A guardare i focolai che iniziano a registrarsi in giro per l’Italia, pare evidente ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 giugno 2021) L’Iss: “Ora è al 16,8%, diventerà prevalente”. De Luca: “Così a settembre richiudiamo”. Le Regioni reclamano più vaccini. La curva che si appiattisce, gli ospedali che si svuotano e i morti che, seppur lentamente, diminuiscono nonsufficienti per tirare un sospiro di sollievo. Per pensare che la pandemia sia ormai alle nostre spalle. La diffusione della, conosciuta prima come indiana, minaccia ora l’Europa e l’Italia. Nell’ultimo report era data all?1%, nel panorama delle mutazioni più diffuse, ma la percentuale è destinata a salire. A guardare i focolai che iniziano a registrarsi in giro per l’Italia, pare evidente ...

nzingaretti : Grazie alla grande squadra della campagna vaccinale nel Lazio per l’ottimo risultato. Prima regione italiana per do… - fattoquotidiano : Lodi, in 700 a rave no mask nel paese con focolaio di variante Delta. Sindaco: “Si stanno disperdendo ovunque” - Agenzia_Ansa : Oltre 700 persone senza mascherine e senza mantenere alcun distanziamento hanno partecipato a un rave party a Maleo… - Leodp_1973 : @whoblocksisamo1 @MedBunker ...tra l'altro la delta si è sviluppata in India, zona con bassissima copertura vaccina… - yurimaga87 : @DiegoFusaro Lettura interessante, in effetti dove si sono vaccinati maggiormente è dove ora hanno problemi con le… -

Ultime Notizie dalla rete : Con variante Cambiano già il Green Pass: ecco come Il rischio di infezione con questa variante nei soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale appare ridotto rispetto a chi ha ricevuto solo una dose del vaccino, motivo per il quale il governo ...

Variante Delta, gli esperti: "Corsa al vaccino o potrebbe vincere" ... infatti, indicano che può passare da un organismo all'altro anche con un contatto brevissimo, della durata di 5 - 10 secondi. Di fronte alla diffusione di questa variante, gli esperti chiedono di ...

Variante Delta: ingressi e vaccini, i punti deboli europei contro la nuova minaccia Il Sole 24 ORE Green pass dopo la seconda dose, Sileri cambia strategia «È verosimile che la variante Delta ci costringerà a rimodulare il Green pass, rilasciandolo dopo la seconda dose di vaccino: ma ...

De Luca chiede dimissioni di Figliuolo e Speranza: «Basta con questa comunicazione demenziale» «Mi è capitato di ascoltare il generale con il medagliere il quale ci ha raccontato tranquillamente che su Astrazeneca hanno dato 10 comunicazioni diverse, come se lui fosse un turista svedese. Qualcu ...

