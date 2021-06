Carlotta Dell’Isola pronta per un’altra avventura? (Di lunedì 28 giugno 2021) Carlotta Dell’Isola, amata e seguita influencer, continua a stupire e a quanto pare potrebbe essere pronta per un’altra avventura: la risposta fa sperare C. Dell’Isola, Fonte foto: Instagram (@ Carlottadellisola)Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione ogni qual volta se ne presenta l’occasione, Carlotta Dell’Isola continua a stupire i suoi tantissimi seguaci e a quanto pare l’influencer sarebbe pronta per un nuovo programma: la risposta fa ben sperare. Come in ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 giugno 2021), amata e seguita influencer, continua a stupire e a quanto pare potrebbe essereper: la risposta fa sperare C., Fonte foto: Instagram (@dellisola)Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione ogni qual volta se ne presenta l’occasione,continua a stupire i suoi tantissimi seguaci e a quanto pare l’influencer sarebbeper un nuovo programma: la risposta fa ben sperare. Come in ...

Advertising

caribva : ho letto di jeda come possibile concorrente del prossimo gfvip... io non voglio dire nulla eh, però non è che un pe… - zxoldm : Ho sognato di incontrare per strada gloria, dayena e mi pare carlotta dell’isola (?) - bottinochiara_ : Mood Carlotta dell'isola - edoruta : oddio Carlotta dell’isola - infoitcultura : Temptation Island, Sofia: “Ho criticato Carlotta Dell’Isola non il reality” -

Ultime Notizie dalla rete : Carlotta Dell’Isola Carlotta Dell’Isola pronta per un’altra avventura? CheNews.it