Calcio | Bologna | Sabatini | ' Arnautovic è un rissaiolo | per questo lo prendiamo'

Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Il Bologna ha tutto, non ha bisogno di niente. Anche la squadra è buona, ma le manca la sfacciataggine, prepotenza. Per questo prendiamo Arnautovic, è un rissaiolo e a me i rissaioli piacciono". Lo ha detto Walter Sabatini, direttore dell'area tecnica del Bologna, a 'Il Messaggero' in merito all'attaccante austriaco Marko Arnautovic, sempre più vicino ai rossoblu.

