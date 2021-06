Blitz all’alba alle porte di Roma. Medici prescrivevano farmaci ad azione stupefacente: arrestate 5 persone (Di lunedì 28 giugno 2021) farmaci usati come stupefacenti e Medici compiacenti che scrivevano ricette per l’acquisto. Dalle prime ore di questa mattina, 28 giugno, a Velletri, ai Castelli Romani, è in corso un’operazione dei Carabinieri del NAS di Latina, con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 5 persone indagate per ricettazione, falso materiale in certificazioni mediche e detenzione illecita di sostanze stupefacenti per finalità di spaccio. Sono attualmente impiegati militari del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, del Comando ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 giugno 2021)usati come stupefacenti ecompiacenti che scrivevano ricette per l’acquisto. Dprime ore di questa mattina, 28 giugno, a Velletri, ai Castellini, è in corso un’operdei Carabinieri del NAS di Latina, con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 5indagate per ricett, falso materiale in certificazioni mediche e detenzione illecita di sostanze stupefacenti per finalità di spaccio. Sono attualmente impiegati militari del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, del Comando ...

