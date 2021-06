Beautiful anticipazioni dal 28 giugno al 4 luglio | Ridge vuole partire per Las Vegas con Shauna e tanti saluti a Brooke

(Di lunedì 28 giugno 2021)Questa voltanon intende perdonare. O almeno così sembrerebbe. Nelle puntate di, in onda questa settimana, lo stilista, deluso dalla sua Logan, medita diper Lascon. Nel frattempo Quinn gongola conper la situazione. Tutti i dettagli nelle nostreè in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.45 e la domenica alle 14.da lunedì 28 ...

Come già riportatovi, nelle attuali puntate americane di, Justin Barber è impegnato ad impedire che la verità sulla morte di Vinny Walker venga rivelata. Il ragazzo si è buttato di proposito di fronte all'auto di Bill Spencer, guidata da Liam, ...Lesuci raccontano che le puntate dal 28 giugno al 4 luglio ci mostreranno uno stravolgimento delle storyline. Cosa accadrà? ...Questa volta Ridge non intende perdonare Brooke. O almeno così sembrerebbe. Nelle puntate di Beautiful, in onda questa settimana, lo stilista, deluso dalla sua Logan, medita di partire per Las Vegas c ...A giocare un ruolo centrale ci pensa Thomas, che però viene messo k.o. da Justin. Ed è questo il colpo di scena che le anticipazioni americane di Beautiful segnalavano da qualche tempo. La soap opera ...