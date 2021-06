Bayern Monaco, il ds Salihamidzic: “I nostri giovani sono molto richiesti. Per Sanè sarà l’anno della verità” (Di lunedì 28 giugno 2021) Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic, nel corso di un’intervista al periodico Kicker, si è soffermato sul mercato che dovrà fare la società bavarese. “Il Bayern è uno dei club migliori al mondo e faremo tutto il possibile per restare a questo livello nei prossimi anni e crescere nonostante la situazione attuale. Vogliamo mantenere la squadra attuale e rinforzarla nei prossimi anni senza fare pazzie com’è nella nostra filosofia. Tutti i nostri giovani sono molto richiesti, ma noi siamo intenzionati a tenerli e ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 giugno 2021) Il direttore sportivo del, Hasan, nel corso di un’intervista al periodico Kicker, si è soffermato sul mercato che dovrà fare la società bavarese. “Ilè uno dei club migliori al mondo e faremo tutto il possibile per restare a questo livello nei prossimi anni e crescere nonostante la situazione attuale. Vogliamo mantenere la squadra attuale e rinforzarla nei prossimi anni senza fare pazzie com’è nella nostra filosofia. Tutti i, ma noi siamo intenzionati a tenerli e ...

