Atalanta | Matteo Pessina alza l' asticella | La Dea vuole più del terzo posto

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Matteo

Bergamo - Da un sogno all'altro. Dall'Europeo azzurro allo scudetto nerazzurro.Pessina, l'eroe dell'Italia contro il Galles e l'Austria, non perde di vista la sua. In questa estate incredibile vorrebbe regalarsi il titolo europeo, prologo del tricolore mai vinto ...il suo momento: con due gol di fila,Pessina, centrocampista azzurro e dell', si è ritagliato una copertina tutta sua: "Gli altri se ne stanno accorgendo solo adesso, ma noi siamo stati sempre consapevoli della forza ...Convocato in extremis, è risultato uno degli uomini più decisivi: prima il gol vittoria con il Galles, poi la rete del momentaneo 2-0 ai supplementari con l'Austria. È esploso definitivamente in casa ...Con il Galles alcuni, con l'Austria nessuno e con il Belgio tutti. Sulla questione 'inginocchiamento', che è un gesto simbolico nella lotta contro il razzismo, gli azzurri ...