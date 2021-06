Arrivano le prime dichiarazioni della mamma del piccolo Nicola, anche sul loro stile di vita. Le sue parole (Di lunedì 28 giugno 2021) Si è conclusa nel migliore dei modi la scomparsa del piccolo Nicola Tanturli, il bambino di appena 2 anni scomparso da casa e ritrovato dopo 36 ore nelle campagne di Molino di Campanara, nel territorio di Firenze. Nessun giudizio Nessun accusa per i genitori, che non hanno colpe, e che se hanno scelto di vivere in maniera bucolica, senza luce né gas, sostentandosi con ciò che producono, è, appunto, una loro scelta e non un motivo di accusa, come ha sostenuto anche il parroco del paese, Don Alessandro Marsili, come ha riportato il Corriere: Non capisco questo gusto di processare la gente. qua c’è comunità, non è ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 28 giugno 2021) Si è conclusa nel migliore dei modi la scomparsa delTanturli, il bambino di appena 2 anni scomparso da casa e ritrovato dopo 36 ore nelle campagne di Molino di Campanara, nel territorio di Firenze. Nessun giudizio Nessun accusa per i genitori, che non hanno colpe, e che se hanno scelto di vivere in maniera bucolica, senza luce né gas, sostentandosi con ciò che producono, è, appunto, unascelta e non un motivo di accusa, come ha sostenutoil parroco del paese, Don Alessandro Marsili, come ha riportato il Corriere: Non capisco questo gusto di processare la gente. qua c’è comunità, non è ...

Advertising

Giulia35508041 : Ma solo io vorrei che diventassero amiche? ?? mi piacerebbe una storia alla yuksek sosyete dove le prime puntate è t… - WINTERB4BY : 13. Daewang membro segreto non si toglierà la maschera se arrivano prime su billboard, era uno scherzo, non pressat… - Dondolino72 : RT @valeriorenzi: Arrivano le prime informazioni su chi è coinvolto e misure: domiciliari per Gaetano Manganelli, ex comandante dell'istit… - nonnachicca58 : RT @valeriorenzi: Arrivano le prime informazioni su chi è coinvolto e misure: domiciliari per Gaetano Manganelli, ex comandante dell'istit… - valeriorenzi : Arrivano le prime informazioni su chi è coinvolto e misure: domiciliari per Gaetano Manganelli, ex comandante dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivano prime Cristiano Ronaldo, primo messaggio post eliminazione: 'Orgogliosi del percorso' Arrivano le prime parole ufficiali di Cristiano Ronaldo dopo l'eliminazione del suo Portogallo da Euro 2020. Il fuoriclasse della Juventus ha lasciato passare qualche ora prima di pubblicare un ...

Coronavirus Toscana, 33 contagi. Due province Covid - free Il tasso dei nuovi positivi è 0,73% (1,8% sulle prime diagnosi). Le province di Massa Carrara e ... I dati arrivano dal consueto report della Regione Toscana dal presidente Eugenio Giani sui suoi canali ...

Juventus, arrivano le prime cinque cessioni: i nomi SuperNews Noleggio case per le vacanze, come proteggersi dalle truffe online I consigli per riconoscere i truffatori ed evitare le fragature elaborati da Airbnb in collaborazione con la polizia ...

Vivo X60t Pro+: in arrivo un top di gamma Vivo X60t Pro+ è ufficiale, uno smartphone Android di alto livello che completa la gamma X60 del produttore cinese: ecco specifiche e prezzi dell'ultimo arrivato ...

leparole ufficiali di Cristiano Ronaldo dopo l'eliminazione del suo Portogallo da Euro 2020. Il fuoriclasse della Juventus ha lasciato passare qualche ora prima di pubblicare un ...Il tasso dei nuovi positivi è 0,73% (1,8% sullediagnosi). Le province di Massa Carrara e ... I datidal consueto report della Regione Toscana dal presidente Eugenio Giani sui suoi canali ...I consigli per riconoscere i truffatori ed evitare le fragature elaborati da Airbnb in collaborazione con la polizia ...Vivo X60t Pro+ è ufficiale, uno smartphone Android di alto livello che completa la gamma X60 del produttore cinese: ecco specifiche e prezzi dell'ultimo arrivato ...