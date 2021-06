Andrea Scanzi vaccinato, procura: “Non aveva diritto ad anticipare, ma non c’è reato” (Di lunedì 28 giugno 2021) Andrea Scanzi, 47 anni, non aveva diritto ad anticipare la vaccinazione anti Covid, ma il giornalista aretino non ha commesso reati. Per questo la procura di Arezzo ha chiesto l’archiviazione per la vicenda della dose di AstraZeneca che gli è somministrata nel tardo pomeriggio del 19 marzo scorso all’hub vaccinale allestito al Centro Affari e Fiere della città toscana. Il caso fu reso noto dallo stesso Scanzi: “Ho fatto il panchinaro del vaccino”, scrisse sui social, suscitando immediate polemiche e critiche con l’accusa al giornalista aretino di aver saltato la fila. Non ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 giugno 2021), 47 anni, nonadla vaccinazione anti Covid, ma il giornalista aretino non ha commesso reati. Per questo ladi Arezzo ha chiesto l’archiviazione per la vicenda della dose di AstraZeneca che gli è somministrata nel tardo pomeriggio del 19 marzo scorso all’hub vaccinale allestito al Centro Affari e Fiere della città toscana. Il caso fu reso noto dallo stesso: “Ho fatto il panchinaro del vaccino”, scrisse sui social, suscitando immediate polemiche e critiche con l’accusa al giornalista aretino di aver saltato la fila. Non ...

