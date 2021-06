Addio Green Pass con una dose di vaccino? Il governo pensa alla marcia indietro. Pregliasco a Open: «È presto per decidere» (Di lunedì 28 giugno 2021) La variante Delta potrebbe portare il governo a rivedere le modalità di rilascio del Green Pass italiano. Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha spiegato che, con la diffusione di questa nuova mutazione del virus legata al Covid, «il documento potrebbe essere consegnato dopo la seconda dose di vaccino: ma è presto per dirlo, aspettiamo ancora i dati di una o due settimane», ha detto ai microfoni di Radio 24. «La scelta di rilasciare il Green Pass dopo la prima dose non è stata un errore, allora i dati ci ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 giugno 2021) La variante Delta potrebbe portare ila rivedere le modalità di rilascio delitaliano. Il sottosegretarioSalute Pierpaolo Sileri ha spiegato che, con la diffusione di questa nuova mutazione del virus legata al Covid, «il documento potrebbe essere consegnato dopo la secondadi: ma èper dirlo, aspettiamo ancora i dati di una o due settimane», ha detto ai microfoni di Radio 24. «La scelta di rilasciare ildopo la primanon è stata un errore, allora i dati ci ...

