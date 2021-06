A Monaco di Baviera l’Italia affronterà Lukaku e compagni

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 28 giugno 2021) Non sarà Ronaldo l’avversario deldi Mancini bensì. Infatti il Portogallo (campione d’Europa in carica) capitola con il Belgio. Una sconfitta storica per i portoghesi che, per la prima volta in 8 partecipazioni, escono prima dei quarti. Sarà quindi il Belgio (vittoria per 1-0) a sfidarediil 2 luglio. La sfida è stata decisa da Thorgan Hazard con un forte destro da fuori. Il Belgio è stato più concreto e ha difeso con grande attenzione. Al Portogallo invece è mancata la lucidità per confezionare la giocata giusta ma anche un pizzico di fortuna, come testimonia ...