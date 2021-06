Wimbledon: tutti dicono Djokovic e una donna… misteriosa (Di domenica 27 giugno 2021) tutti dicono Djokovic. Perché il numero 1 del mondo, vincitore dei primi due Majors della stagione è il favorito a Wimbledon non solo per il tris consecutivo (il sesto complessivo) sull'erba più ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 27 giugno 2021). Perché il numero 1 del mondo, vincitore dei primi due Majors della stagione è il favorito anon solo per il tris consecutivo (il sesto complessivo) sull'erba più ...

Advertising

FBiasin : Abbiamo il tabellone. Buon #Wimbledon a tutti. - WeAreTennisITA : La vittoria più grande per Matteo?? Il nostro numero 1 batte Cameron Norrie al terzo set in finale e conquista il ci… - RobertoMammini : @giusnico19511 Ma questa protesta dovrebbe essere fatta solo nel calcio e non i tutti gli sport? Da parte solo dell… - svisteofficial : #Wimbledon ??????? Meno male non abbiamo preso la #Svizzera: con #Federer sarebbero stati cavoli amari per tutti!… - Maffolo2 : #Sonego partitona di entrambi i giocatori...ha vinto De Minaur ma poteva vincere Lorenzo...davvero non me la sento… -