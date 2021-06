Virus in Campania, solo 95 positivi nella giornata di oggi: i dati (Di domenica 27 giugno 2021) positivi e curva di contagi in calo oggi in Campania. Lo rende l’Unità di Crisi nell’ultimo bollettino di oggi. Sono 95 i positivi su 5.916 tamponi molecolari esaminati, 32 in meno di ieri con 1.527 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo l’1,60% dei test, 0,1 punti percentuali in meno di ieri L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 27 giugno 2021)e curva di contagi in caloin. Lo rende l’Unità di Crisi nell’ultimo bollettino di. Sono 95 isu 5.916 tamponi molecolari esaminati, 32 in meno di ieri con 1.527 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo l’1,60% dei test, 0,1 punti percentuali in meno di ieri L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

