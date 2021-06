TERENCE HILL: VI PRESENTO DON MASSIMO, IL SUCCESSORE DI DON MATTEO, MA NIENTE LACRIME (Di domenica 27 giugno 2021) Un’intervista doppia tra TERENCE HILL e Raoul Bova, tra don MATTEO e don MASSIMO, così si chiama il SUCCESSORE del parroco più famoso della tv, svela tutti i dettagli di uno storico passaggio di consegne. Passaggio che non ci sarà. Nessun addio, nessuna cerimonia, NIENTE LACRIME. La quarta puntata di Don MATTEO 13, in onda da gennaio 2022 su Rai1 in dieci prime serate, si chiuderà con TERENCE HILL e la quinta puntata si aprirà con l’arrivo di Bova. “Non è prevista una puntata incentrata sull’uscita di scena di Don ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 27 giugno 2021) Un’intervista doppia trae Raoul Bova, tra done don, così si chiama ildel parroco più famoso della tv, svela tutti i dettagli di uno storico passaggio di consegne. Passaggio che non ci sarà. Nessun addio, nessuna cerimonia,. La quarta puntata di Don13, in onda da gennaio 2022 su Rai1 in dieci prime serate, si chiuderà cone la quinta puntata si aprirà con l’arrivo di Bova. “Non è prevista una puntata incentrata sull’uscita di scena di Don ...

Ultime Notizie dalla rete : TERENCE HILL Don Matteo 13, Terence Hill lascia a Raoul Bova: "Voglio più tempo per vivere" Dopo vent'anni e più di 250 puntate, arriva Don Matteo 13 con una new entry. Lo storico personaggio, interpretato da Terence Hill nella serie prodotta da Lux Vide con Rai Fiction, sarà protagonista delle prime 4 puntate e dalla quinta entra in scena un nuovo personaggio, Don Massimo , interpretato da Raoul Bova . Un ...

Don Matteo, repliche da lunedì a mezzogiorno: da quali episodi si parte Don Matteo da lunedì in onda al posto di E' sempre mezzogiorno: da quale stagione riparte la fiction con Terence Hill Come abbiamo scritto da tempo, saranno le immancabili repliche di Don Matteo a fare compagnia ai telespettatori di Rai1 da lunedì nella fascia oraria fino a ieri occupata da Antonella ...

Don Matteo 13, Terence Hill lascia a Raoul Bova: «Voglio più tempo per vivere» Corriere della Sera Bud Spencer, il mito fra western e motori. Non solo la Dune Buggy rossa. A 5 anni dalla scomparsa (il 27 giugno 2016) ricordiamo Carlo Pedersoli e le sue vetture. In attesa del remake di “...altrimenti ci arrabbiamo!” ...

Stasera in tv: “Anche gli angeli mangiano fagioli” su Rete 4 Su Rete 4 "Anche gli angeli mangiano fagioli", commedia del 1973 diretta da Enzo Barboni e interpretata da Bud Spencer e Giuliano Gemma.

