Sampdoria, tifosi contro Ferrero: «Fuori dal club. Il castello di carte trema» (Di domenica 27 giugno 2021) La Federclubs attacca Massimo Ferrero: le dure parole contro il presidente della Sampdoria. Il comunicato La Federclubs, tramite un comunicato pubblicato sui propri canali social, ha preso posizione contro il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. «L’ultimo affronto verso una piazza che non ha mai neanche provato a conoscere, l’ennesimo schiaffo ad una società che nello stile e compostezza dei suoi presidenti ha sempre trovato un punto di forza: Ferrero è sull’orlo del crollo finanziario con le sue società e la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 giugno 2021) La Feders attacca Massimo: le dure paroleil presidente della. Il comunicato La Feders, tramite un comunicato pubblicato sui propri canali social, ha preso posizioneil presidente della, Massimo. «L’ultimo affronto verso una piazza che non ha mai neanche provato a conoscere, l’ennesimo schiaffo ad una società che nello stile e compostezza dei suoi presidenti ha sempre trovato un punto di forza:è sull’orlo del crollo finanziario con le sue società e la ...

MCalcioNews : Sampdoria, il comunicato dei tifosi contro Ferrero: 'Società in pegno, è esperto di fallimenti'… - infoitsport : Teotino: «Sono quasi più preoccupato io dei tifosi della Sampdoria» - andrewamonti : Come osa Florentino Perez insultare i tifosi di @OfficialASRoma e @sampdoria_en ? Chi è lui per parlare di @ManUtd… - SotgiuTommaso : RT @sterossi74: #Sampdoria oggi è il 25/96. Siamo salvi da marzo non abbiamo ancora un allenatore, non abbiamo ancora un DS, ma la cosa pi… - sterossi74 : #Sampdoria oggi è il 25/96. Siamo salvi da marzo non abbiamo ancora un allenatore, non abbiamo ancora un DS, ma la… -