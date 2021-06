Sampdoria, gli ultras furiosi con Ferrero: “Se ne deve andare, ci sta portando al fallimento” (Di domenica 27 giugno 2021) I tifosi della Sampdoria si scatenano ancora una volta contro il presidente Massimo Ferrero. Gli ultras del gruppo Federclubs Sampdoria hanno emesso un duro comunicato in cui chiedono a tutto il popolo blucerchiato di fare di tutto per mandare via il numero uno del club doriano, accusato di essere inadeguato al ruolo e di “comportarsi da arlecchino” facendo sprofondare la società verso il fallimento, dando in pegno la Samp per risolvere i suoi guai finanziari: “L’ultimo affronto verso una piazza che non ha mai neanche provato a conoscere, l’ennesimo schiaffo ad una società che nello stile ... Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) I tifosi dellasi scatenano ancora una volta contro il presidente Massimo. Glidel gruppo Federclubshanno emesso un duro comunicato in cui chiedono a tutto il popolo blucerchiato di fare di tutto per mvia il numero uno del club doriano, accusato di essere inadeguato al ruolo e di “comportarsi da arlecchino” facendo sprofondare la società verso il, dando in pegno la Samp per risolvere i suoi guai finanziari: “L’ultimo affronto verso una piazza che non ha mai neanche provato a conoscere, l’ennesimo schiaffo ad una società che nello stile ...

