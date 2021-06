Quasi il 70% di share per Italia-Austria: è l’evento più seguito dopo gli Europei 2016 (Di domenica 27 giugno 2021) L’Italia ci ha tenuti incollati alla tv, nella sfida degli ottavi di finale degli Europei contro l’Austria. Lo confermano i dati televisivi, che Calcio e Finanza ha incrociato e analizzato. Sommando i dati di Rai e Sky, oltre 15 milioni di Italiani hanno seguito la partita, con uno share di poco inferiore al 70% (69,6%). Nello specifico, su Rai 1 gli spettatori medi sono stati 13.275.000 per uno share del 61,1%, mentre su Sky la partita è stata vista da un milione 850 mila spettatori medi (8,5% di share). Si tratta della seconda gara più vista per gli ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 giugno 2021) L’ci ha tenuti incollati alla tv, nella sfida degli ottavi di finale deglicontro l’. Lo confermano i dati televisivi, che Calcio e Finanza ha incrociato e analizzato. Sommando i dati di Rai e Sky, oltre 15 milioni dini hannola partita, con unodi poco inferiore al 70% (69,6%). Nello specifico, su Rai 1 gli spettatori medi sono stati 13.275.000 per unodel 61,1%, mentre su Sky la partita è stata vista da un milione 850 mila spettatori medi (8,5% di). Si tratta della seconda gara più vista per gli ...

