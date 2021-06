Pensioni, uscita a 64 anni: ecco perché è meglio di quota 100 (Di domenica 27 giugno 2021) Addio a quota 100 dal primo gennaio 2022. La certezza del sistema previdenziale oggi è questa. Dal 2022 solo chi ha maturato i requisiti entro fine 2021, avendo cristallizzato il diritto alla quota 100, potrà beneficiare ancora di un canale di uscita (quota 100), che farà discutere anche dopo la sua fine. Ma qualcosa potrebbe cambiare nel 2022, perché è con insistenza che si parla di quota 41 per tutti ma anche di una pensione flessibile con 64 anni di età e 20 di contributi. E forse forse quest'ultima misura per qualcuno, sarebbe pure più appetibile di ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 27 giugno 2021) Addio a100 dal primo gennaio 2022. La certezza del sistema previdenziale oggi è questa. Dal 2022 solo chi ha maturato i requisiti entro fine 2021, avendo cristallizzato il diritto alla100, potrà beneficiare ancora di un canale di100), che farà discutere anche dopo la sua fine. Ma qualcosa potrebbe cambiare nel 2022,è con insistenza che si parla di41 per tutti ma anche di una pensione flessibile con 64di età e 20 di contributi. E forse forse quest'ultima misura per qualcuno, sarebbe pure più appetibile di ...

Advertising

PietroLoFranco : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: il Governo apra subito il tavolo sulle pensioni: vanno introdotti elementi di flessibilità in uscita dal m… - CISLVicenza : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: il Governo apra subito il tavolo sulle pensioni: vanno introdotti elementi di flessibilità in uscita dal m… - FranceDiConza : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: il Governo apra subito il tavolo sulle pensioni: vanno introdotti elementi di flessibilità in uscita dal m… - felsasicilia : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: il Governo apra subito il tavolo sulle pensioni: vanno introdotti elementi di flessibilità in uscita dal m… - LAIIGNAZIO2 : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: il Governo apra subito il tavolo sulle pensioni: vanno introdotti elementi di flessibilità in uscita dal m… -